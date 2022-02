Die Erstürmung des Kapitols vor rund einem Jahr. (AFP/ Getty/ Jon Cherry)

Ein Bundesrichter in Washington ließ Klagen gegen Trump zu. Dieser genieße in dem Fall keine präsidiale Immunität, hieß es. Trump habe damals in inoffizieller Funktion agiert, um ein zweites Mal die Präsidentschaft inne zu haben. Seine Rede in der Hauptstadt an seine Unterstützer könne zudem als Aufruf zu kollektiven Taten betrachtet werden.

Gegen den Ex-Präsidenten haben mehrere Kongressabgeordnete sowie Polizisten Klagen eingereicht, weil sie ihn für die Gewalt am 6. Januar 2021 mitverantwortlich machen. Kurz nach Trumps Ansprache hatte sich eine Menschenmenge gewaltsam Zutritt zum Parlamentsgebäude verschafft. Fünf Menschen kamen ums Leben.

