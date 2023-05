Das Logo der rechtsextremen Gruppe Action Française. (AFP / BERTRAND GUAY)

Das Verwaltungsgericht hob ein von der Polizei auf Anordnung des Innenministeriums erlassenes Demonstrationsverbot auf. Dagegen bleibt die ebenfalls für heute angemeldete Versammlung der rechtsextremen Gruppe "Les Nationalistes" verboten.

Die Pariser Polizei hatte am Freitag mehrere Verbote erlassen, nachdem Innenminister Darmanin angeordnet hatte, Versammlungen von Ultrarechten oder Rechtsextremen in Paris zu unterbinden. Hintergrund war ein Aufmarsch hunderter Neonazis im Stadtzentrum von Paris am vergangenen Wochenende, der für Kritik an Regierung und Polizeibehörden gesorgt hatte. Die Opposition kritisierte unter anderem, dass die Kundgebung erlaubt worden sei, während viele regierungskritische Demonstrationen seit Inkrafttreten der Rentenreform Mitte April verboten worden seien.

