Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja ist in Abwesenheit von einem Gericht zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. (Deutschlandradio / Sabine Adler)

Tichanowskaja lebt derzeit in Litauen. Die Staatsanwaltschaft hatte 19 Jahre Haft gefordert. Neben Tichanowskaja mussten sich vier weitere Oppositionelle vor Gericht verantworten. In einer ersten Reaktion bezeichnete Tichanowskaja den Prozess als Farce. Sie kündigte zugleich an, ihren Kampf gegen das Regime fortzusetzen.

Tichanowskaja war im Sommer 2020 bei der Präsidentschaftswahl gegen den langjährigen Machthaber Lukaschenko angetreten. Dieser erklärte sich nach der umstrittenen Wahl zum Sieger. Tichanowskaja reklamierte den Wahlsieg für sich. In der Folge kam es in Belarus zu Massenprotesten, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Zahlreiche Oppositionelle flohen ins Ausland. Erst vergangene Woche war der belarussische Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden.

