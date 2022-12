Korruptionsskandal im EU-Parlament

Das Gebäude des Europaparlaments in Brüssel (picture alliance / AA / Dursun Aydemir)

Wie die Staatsanwaltschaft in Brescia mitteilte, handelt es sich um die unter Hausarrest stehende Ehefrau des verhafteten, ehemaligen EU-Abgeordneten Panzeri. Der 67-Jährigen wird unter anderem die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Der Ex-Abgeordnete Panzeri gilt als eine der zentralen Figuren in der Affäre um mutmaßliche Schmiergelder aus Katar und Marokko. Zu den Verhafteten gehört auch die inzwischen abgesetzte Vizepräsidentin des Europaparlaments, die Griechin Kaili.

