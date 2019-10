Gericht in London

Der Wikileaks-Gründer Assange hat im Kampf gegen seine mögliche Auslieferung an die USA eine juristische Niederlage erlitten.

Eine Richterin in London lehnte den Antrag seiner Verteidiger ab, die Wiederaufnahme einer Anhörung zu verlegen. Die Anwälte hatten argumentiert, dass sie mehr Zeit benötigten, um Assanges Verteidigung vorzubereiten. Die Richterin entschied jedoch, dass die Anhörung wie geplant im Februar kommenden Jahres fortgesetzt wird.



Assange ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und wegen Spionage angeklagt. Ihm droht eine lebenslange Gefängnisstrafe. Im Juni hatte der damalige britische Innenminister Javid hatte eine Auslieferung des Australiers an die USA grundsätzlich genehmigt. Derzeit sitzt Assange eine fast einjährige Gefängnisstrafe wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen ab.