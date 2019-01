Italien muss den Flüchtlingen auf dem blockierten Rettungsschiff "Sea-Watch 3" so schnell wie möglich medizinische Hilfe, Essen und Getränke zukommen lassen.

Das ordnete der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg an. Unter anderem hatten der Kapitän und Migranten an Bord Anträge auf eine sogenannte einstweilige Maßnahme gestellt. Das Schiff hatte vor rund zehn Tagen 47 Flüchtlinge vor Libyen aufgenommen. Es harrt derzeit vor der sizilianischen Küste aus, weil es in Italien nicht anlegen darf. Die Regierung in Rom sieht die Niederlande in der Verantwortung; unter dieser Flagge fährt das Schiff.