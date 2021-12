Ein Flugzeug der Billigfluglinie Ryanair auf dem Rollfeld. (dpa / picture alliance/ imageBROKER)

Das Gericht sah verschiedene Punkte als rechtswidrig an, welche die Verbraucher unangemessen benachteiligten. Der Kunde müsse selbst entscheiden dürfen, ob er nach Verspätungen oder Flugausfällen seine Ansprüche selbst verfolge oder an Dritte abtrete. Die irische Billigfluggesellschaft hatte sich demnach in den Geschäftsbedingungen lange Bearbeitungsfristen gesichert, wollte eine Rechteabtretung nur an natürliche Personen akzeptieren und zudem Zahlungen nur direkt an die Passagiere leisten. Dies verstößt nach Ansicht der Richter gegen die Fluggastrecht-Verordnung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(Az. 2-03 O 527/19)

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.