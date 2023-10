Pro-palästinensische Solidaritätsbekundung in Berlin-Neukölln - solche Zusammenkünfte wollte die Stadt Frankfurt am Main verhindern. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Michael Kuenne)

Die von der Stadt vorgebrachten Sicherheitsbedenken hätten der gerichtlichen Prüfung nicht standgehalten, heißt es in der Begründung des Verwaltungsgerichts. Sollte es während der Versammlung zu Straftaten und Gefährdungen Dritter kommen, könnte die Polizei hierauf immer noch jederzeit reagieren. In anderen deutschen Städten gilt das Demonstrationsverbot noch. Dennoch versammelten sich in Berlin und München hunderte Palästinenser-Unterstützer. Die Polizei nahm einige Menschen in Gewahrsam.

In mehreren muslimischen Ländern fanden Massendemonstrationen gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen statt. Allein in der irakischen Hauptstadt Bagdad kamen Zehntausende Menschen auf dem Tahrir-Platz zusammen. Ähnliche Proteste wurden aus Jordanien, Pakistan und dem Iran gemeldet.

