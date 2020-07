Der Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag von Halle wird heute fortgesetzt.

Dabei soll vor Gericht das Video gesichtet werden, das der Täter live ins Internet übertragen hatte. Zudem sollen die Nebenkläger die Möglichkeit erhalten, dem Angeklagten Fragen zu stellen.



Der 28-Jährige zeigte gestern zum Prozessauftakt in Magdeburg keine Reue. Bei seiner Befragung äußerte er sich abwertend über Migranten und machte aus seiner antisemitischen Gesinnung keinen Hehl.



Ihm wird vorgeworfen, am 9. Oktober 2019 einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt, zwei Menschen erschossen und weitere verletzt zu haben.