Das Tochterunternehmen des Öl-Konzerns Shell in Nigeria muss nach einem Gerichtsurteil Bauern in dem Land für Ölverschmutzungen entschädigen.

Das Unternehmen sei haftbar für Verseuchungen in den Jahren 2004 und 2005, stellte ein niederländisches Berufungsgericht in Den Haag fest. Der Konzern habe eine Sorgfaltspflicht und müsse zudem alte Öl-Leitungen mit Sensoren zur Entdeckung von Lecks ausrüsten. Über die Höhe der Entschädigung wird später entschieden.



Vier Bauern aus Nigeria und eine Umweltorganisation hatten gegen Shell geklagt. Shell wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass Saboteure für die Öl-Lecks verantwortlich gewesen seien. Das sah das Gericht nur in einem Fall als zweifelsfrei bewiesen an.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.