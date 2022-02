Ein Lastwagen im Hafen von Antrim in Nordirland. (AFP / Paul Faith )

Der High Court in Belfast ordnete an, dass die vorgesehenen Zollkontrollen von Lebensmitteln und Agrarprodukten, die von der britischen Hauptinsel kommen, beizubehalten sind, bis eine umfassendere juristische Prüfung erfolgt ist. Die Richter setzten für den 7. März eine Anhörung an.

Der nordirische Landwirtschaftsminister Poots hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, die Kontrollen abzuschaffen. London gab Rückendeckung, aus Irland kam Kritik. Die EU rief die Briten auf, sich an ihre internationalen Verpflichtungen zu halten. Die Kontrollen sind Teil des sogenannten Nordirland-Protokolls, auf das sich London und Brüssel in ihrem Brexit-Deal geeinigt haben. Dieses sieht vor, dass trotz Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union die EU-Binnenmarktregeln in Nordirland weiterhin gelten.

