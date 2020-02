Der Elektroauto-Hersteller Tesla darf die Rodungen auf dem Gelände seiner geplanten Fabrik in Grünheide nahe Berlin vorerst nicht fortsetzen.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gab dem Antrag des Vereins "Grüne Liga Brandenburg" statt. Dieser war zuvor gemeinsam mit einer weiteren Naturschutz-Initiative vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder damit gescheitert, die Baumfällarbeiten per Eilentscheid zu verhindern. Der jetzt verfügte Stopp gilt dem Oberverwaltungsgericht zufolge, bis über den Antrag der "Grünen Liga Brandenburg" entschieden ist. Dies sei erforderlich, da die Rodungen bereits weit fortgeschritten seien.



Tesla will in Grünheide eine Fabrik errichten und dort ab dem kommenden Jahr Elektroautos bauen. Das Unternehmen hatte die Erlaubnis erhalten, mit den Arbeiten auf dem Gelände zu beginnen. Die endgültige Baugenehmigung steht noch aus.