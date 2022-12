Die von der Junta in Myanmar entmachtete Aung San Suu Kyi (ap)

Ihr wird Korruption vorgeworfen, wodurch sie Schaden für den Staat verursacht habe. Die Vorwürfe beziehen sich unter anderem auf den Verleih eines Regierungshubschraubers an ein damaliges Kabinettsmitglied. Auf solche Vergehen stehen in Myanmar bis zu 15 Jahre Haft. Im Februar 2021 hatte das Militär die demokratisch gewählte Regierung Suu Kyis gestürzt und die Macht übernommen. Seither wurde die Friedensnobelpreisträgerin bereits in 14 Punkten für schuldig befunden und mit bislang insgesamt 26 Jahren Haft bestraft.

Die Vorwürfe erstreckten sich ebenfalls von Korruption bis zu Verletzung von Amtsgeheimnissen. Die Punkte, über die heute befunden wird, sind die fünf letzten der Anklageschrift.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.