Nach Messerangriff

Gericht verbietet AfD-Kundgebung in Mannheim

Nach dem Tod eines Polizisten in Mannheim wollte die AfD eine Kundgebung am Tatort abhalten. Das hat das höchste Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg nun untersagt. Die Richter gaben einer Beschwerde der Stadt Mannheim gegen eine anderslautende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe statt.