Donald Trump muss wegen Finanzbetrugs mehr als 350 Millionen Dollar zahlen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Harnik)

Trump darf zudem drei Jahre lang kein Unternehmen im Bundesstaat New York führen. Das New Yorker Gericht sah es als erwiesen an, dass Trump und seine Kinder jahrelang den Wert des Familienunternehmens "Trump Organization" manipuliert haben, um an günstigere Kredite zu kommen und weniger Steuern zu zahlen. Trumps Söhne Donald Junior und Eric wurden deshalb zu einer Zahlung von jeweils vier Millionen Dollar verurteilt.

Es wird erwartet, dass der ehemalige US-Präsident gegen das Urteil Berufung einlegt. Gegen Trump laufen noch weitere Gerichtsverfahren, unter anderem wegen des Vorwurfs, versucht zu haben, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu kippen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.