Novak Djokovic auf dem Weg zum Gericht (AP)

Der Weltranglisten-Erste will an den Australian Open teilnehmen, die morgen beginnen. Er ist nicht gegen das Coronavirus geimpft, weswegen sein Visum von der Regierung annulliert wurde und er sich in einem Abschiebe-Hotel aufhalten musste . Sein Anwalt argumentierte vor dem dreiköpfigen Gericht, dass die Anwesenheit seines Mandanten im Land nicht die Proteste gegen eine Corona-Impfung anstachele.

Der Fall Djokovics beschäftigt Australien seit Tagen und sorgt auch in Djokovics Heimatland Serbien für Empörung. Nach der heutigen Entscheidung durch die Richter können keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden.

