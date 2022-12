Belarussische Regimekritikerin Herasimenia

Die belarussische Schwimmerin Aliaksandra Herasimenia im Jahr 2012 mit ihrer Goldmedaille über 50 Meter Freistil. (AFP / Bulent KILIC )

Die 36-Jährige sei in mehreren Punkten schuldig gesprochen worden, teilte die Menschen- und Bürgerrechtsorganisation Wjasna mit. Unter anderem wegen Aufrufen zu Sanktionen und anderer Handlungen mit dem Ziel, der nationalen Sicherheit zu schaden. Ebenfalls in Abwesenheit wurde der Oppositionelle Opeikin zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er hatte mit Herasimenia und weiteren Athleten 2020 nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Lukaschenko die "Belarussische Stiftung für sportliche Solidarität" gegründet. Diese bietet Sportlerinnen und Sportler, die wegen ihrer politischen Ansichten von den Behörden verfolgt werden, finanzielle und juristische Hilfe. In Belarus wurde die Stiftung als extremistisch eingestuft.

In einem weiteren Prozess wurden laut Wjasna mehrere Gewerkschaftsvertreter wegen Verletzung der öffentlichen Ordnung zu Haftstrafen verurteilt.

