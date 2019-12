In Essen gibt es vorerst kein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge.

Das teilte das Oberverwaltungsgericht Münster mit. Stattdessen hätten sich das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe auf ein Paket mit anderen Maßnahmen zur Luftreinhaltung geeinigt. Zum Beispiel wird angeregt, dass die Autobahn 40 im Bereich von Essen überbaut wird. So könnte die Luft mithilfe großer Filter gereinigt werden, bevor sie nach außen strömt.



In Hamburg muss der Senat nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes seinen Luftreinhalteplan überarbeiten. Konkrete Handlungsempfehlungen werden einem Sprecher zufolge in einigen Wochen herausgegeben.