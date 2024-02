Sexualisierte Gewalt

Im Prozess gegen den Ex-Staatsanwalt wegen Kindesmissbrauchs ist ein Urteil gefällt worden. (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)

Vier Monate gelten bereits als verbüßt, wie die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung sagte. Während der vergangenen Verhandlungstage im Saal 163 des Landgerichts wollte sich der Jurist nicht zu den Vorwürfen äußern - anders als während der Ermittlungen. Damals hatte er angegeben, sich an die mutmaßliche Tat Ende März 2019 nicht zu erinnern. Später behauptete er, in der Nacht geschlafwandelt zu sein.

Der Staatsanwalt und die Verteidigung des Angeklagten forderten am 8. Februar jeweils einen Freispruch in dem Fall. Die Nebenklage plädierte in ihrem Schlussantrag dagegen auf eine Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs, aber ohne konkretes Strafmaß. Der Ausgang des Prozesses hing maßgeblich davon ab, ob die Kammer glaubt, dass der Angeklagte in jener Nacht geschlafwandelt ist. Dann könnte er im rechtlichen Sinne als nicht schuldfähig gelten.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.