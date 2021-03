Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Deutschen Richterbundes bei den Gerichten mehr als 10.000 Eilverfahren und Klagen gegen Corona-Auflagen eingegangen.

Bundesgeschäftsführer Rebehn sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Gerichte hätten Maßnahmen des Infektionsschutzes inzwischen in tausenden Verfahren überprüft und nötigenfalls korrigiert. Ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen zeichne sich auch in diesem Jahr in vielen Gerichten bislang nicht ab.



Zum größten Teil hätten die Gerichte die Corona-Beschränkungen bestätigt, sagte Rebehn. Die Bürger wehrten sich dem Bericht zufolge unter anderem gegen Kontaktverbote, geschlossene Schulen, Testpflichten, Quarantäne-Auflagen, Maskenpflichten auf Straßen oder gegen Versammlungsverbote. Kinos, Restaurants, Hotels oder Konzertveranstalter versuchten vor Gerichten zu erreichen, dass sie wieder öffnen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.