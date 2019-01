Der inhaftierte ehemalige Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump, Manafort, hat zugegeben, Daten an einen russischen Staatsbürger mit Geheimdienst-Verbindungen weitergegeben zu haben.

Dies berichten übereinstimmend Nachrichtenagenturen unter Berufung auf eine Gerichtsakte. Demnach gestand Manafort, dem Russen Umfrage-Daten zum Präsidentschaftswahlkampf 2016 gegeben zu haben. In dem Dokument weist er aber den Vorwurf des Sonderermittlers Mueller zurück, über seine Kontakte zu dem Russen gelogen zu haben. Er habe lediglich während der hektischen Wahlkampfzeit Details vergessen, heißt es demnach in der Akte.



Gestern hatte die US-Justiz Anklage gegen die russische Anwältin Natalia Weselnizkaja erhoben. Sie hatte während des Wahlkampfs 2016 Kontakt zum Team des heutigen Präsidenten - darunter auch zu Manafort. In diesem Fall geht es allerdings um die Rolle Weselnizkajas als Rechtsvertreterin einer russischen Firma, der Geldwäsche vorgeworfen wird. Die Anwältin soll die amerikanische Justiz behindert haben.