Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren haben keinen Anspruch auf einen Kitaplatz mit Öffnungszeiten über das normale Angebot hinaus.

Das geht aus einem Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts in Münster hervor. Ein Elternpaar hatte geltend gemacht, es sei wegen seiner Arbeitszeiten auf einen Kitaplatz mit einer Betreuung bis mindestens 18 Uhr angewiesen. Das Gericht lehnte den Antrag der Eltern ab und bestätigte das erstinstanzliche Urteil des Verwaltungsgerichts Köln. In dem Beschluss hieß es zudem, dass das Angebot der Kindertagespflege zur Abdeckung des individuellen Bedarfs parallel zur Kita in Anspruch genommen werden könnte. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ist unanfechtbar.



Grundsätzlich haben ein- und zweijährige Kinder seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Das Gericht betonte aber, die Verpflichtung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, einen Angebot von Betreuungsplätzen vorzuhalten, beschränke sich auf den Gesamtbedarf. Der Träger sei daher nicht verpflichtet, die Kapazität einer bestimmten Tageseinrichtung mit erweiterten Betreuungszeiten zu erhöhen.