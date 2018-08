Die Stadt Bochum muss den abgeschobenen Sami A. nach Deutschland zurückholen. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden.

Das Gericht wies damit eine Beschwerde der Stadt Bochum gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen ab. Das Verwaltungsgericht hatte bereits angeordnet, Sami A. wieder nach Deutschland zu holen. Die Stadt Bochum kann nun noch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einschalten.



Das Oberverwaltungsgericht Münster stellte sich in seiner Begründung hinter das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und erklärte, die Abschiebung des Islamisten sei offensichtlich rechtswidrig gewesen.



Der von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A., der früher Leibwächter von Al-Kaida-Chef bin Laden gewesen sein soll, war am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, dass dies wegen Foltergefahr in dem Land nicht zulässig sei, wurde aber erst übermittelt, als das Flugzeug mit dem 42-Jährigen an Bord bereits in der Luft war.