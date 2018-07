Ein verurteilter islamistischer Terrorhelfer darf nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen aus der Haft heraus nach Tunesien abgeschoben werden.

Es bestehe ein schwerwiegendes, öffentliches Interesse daran, den Aufenthalt in Deutschland zu beenden, entschied das Gericht. Der aus Tunesien stammende Mann war 2016 wegen Unterstützung der Terrormiliz IS verurteilt worden. Nach Angaben der Richter versuchte er selbst während seiner Inhaftierung, Mitgefangene für den IS zu gewinnen. Zudem habe er sich während seines 18-jährigen Aufenthalts in Deutschland nicht integriert und nie gearbeitet.

