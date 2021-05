Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine mehrwöchige Corona-Ausgangssperre als mit dem Recht auf Freiheit vereinbar beurteilt.

Die Straßburger Richter befanden in ihrem Urteil zu einem Fall aus Rumänien, dass die dort getroffene Maßnahme keinesfalls einen Hausarrest für den Kläger bedeutet habe. Schließlich hätte dieser in Ausnahmefällen seine Wohnung zu jeder Zeit verlassen können. Eine Verletzung der individuellen Freiheit liege daher nicht vor. Der Gerichtshof wies die Klage einstimmig als unzulässig ab. Eingereicht hatte die Beschwerde ein rumänischer Abgeordneter des EU-Parlaments aus der europaskeptischen Fraktion der Rechtskonservativen. Ihm zufolge war der 52 Tage lange Lockdown zwischen März und Mai 2020 in seinem Land ein Freiheitsentzug, der ihn persönlich betraf.



(AZ: 49933/20)

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.