Der AfD-Politiker Höcke ist mit einer Unterlassungsklage gescheitert.

Er wollte vor dem Verwaltungsgericht Köln per Eilantrag durchsetzen, dass dem Bundesamt für Verfassungsschutz die Äußerung - Zitat - "Der 'Flügel' wird immer extremistischer" untersagt wird. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hatte sich so in einem Interview geäußert. Höcke ist der prominenteste Vertreter des so genannten "Flügels", einer Strömung in der AfD.



Nach Mitteilung des Verwaltungsgerichts hatte der thüringische Fraktionsvorsitzende seine Klage damit begründet, dass der Satz seine Chancen bei der Landtagswahl am Sonntag beeinträchtige.



Das Gericht wies Höckes Antrag als unbegründet zurück. Die vom Verfassungsschutz vorgelegten Auszüge aus Reden von Vertretern des so genannten "Flügels" rechtfertigten die Äußerung, dass die Gruppe immer extremistischer werde.