Beamten darf aus Altersgründen nicht der Aufstieg verwehrt werden.

Entsprechende Vorschriften seien ohne gesetzliche Grundlage verfassungswidrig, stellte das Düsseldorfer Verwaltungsgericht fest. Einem Bundesbahnbeamten war die Übernahme in die nächsthöhere Laufbahn mit der Begründung verweigert worden, er überschreite die in den Vorschriften vorgesehene Altersgrenze von 58 Jahren.



Die Festlegung einer solchen Altersgrenze durch bloße Verwaltungsvorschrift oder Rechtsverordnung sei rechtlich nicht möglich, befanden die Richter. Der Ausschluss älterer Beamter von der Möglichkeit des Aufstiegs greife in Artikel 33 des Grundgesetzes ein, wonach über den Zugang zu öffentlichen Ämtern ausschließlich nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu entscheiden ist.



Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.



[Az.: 10 L 1192/20]