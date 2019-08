Das Verwaltungsgericht der Region Latium hat der Besatzung des Rettungsschiffes "Open Arms" gestattet, in italienische Gewässer einzulaufen.

Damit wurde ein von der Regierung in Rom verfügtes Verbot aufgehoben. Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit der außergewöhnlich schwerwiegenden und dringenden Situation an Bord. Auf dem Schiff befinden sich rund 150 Menschen. Die "Open Arms" ist jetzt auf dem Weg nach Lampedusa, um dort die Flüchtlinge an Land zu bringen. Zuvor war das spanische Rettungsschiff mit den Migranten zwei Wochen auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen. Es hatte vergeblich versucht, von Malta oder Italien die Erlaubnis zu erhalten, einen Hafen anzulaufen.



Das Innenministerium in Rom kündigte an, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts anzufechten.