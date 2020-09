Die US-Regierung ist von einem Gericht angewiesen worden, die Pläne für den Download-Stopp der Video-App TikTok ausführlich zu begründen oder aufzuschieben.

Nach aktuellem Stand soll TikTok ab Montag nicht mehr in den App Stores von Apple und Google verfügbar sein, wenn es bis dahin keine endgültige Einigung gibt. Vor der Entscheidung des Richters in Washington hatte TikTok eine rasche einstweilige Verfügung gegen den Download-Stopp beantragt. Die US-Regierung muss bis heute darauf reagieren.



US-Präsident Trump hatte Mitte August verfügt, TikTok-Eigner ByteDance habe 90 Tage Zeit, um die App an ein US-Unternehmen zu verkaufen. Ansonsten werde TikTok in den USA verboten. Trump hatte dies mit Datenschutz-Bedenken begründet.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.