Der Europäische Gerichtshof stärkt die Rechte von Fluggästen bei Verspätungen. (picture alliance / NurPhoto | Emmanuele Contini)

Wie der Gerichtshof in Luxemburg entschied, können Passagiere auch dann eine Ausgleichszahlung einfordern, wenn die Verbindungen von mehreren Luftfahrtunternehmen durchgeführt wurden. Die Verordnung über Ausgleichsleistungen enthalte keine Bestimmung, wonach die Flugunternehmen eine rechtliche Beziehung zueinander haben müssten, erklärten die Richter. Allerdings machten sie zur Bedingung, dass die Flüge gemeinsam auf ein Ticket gebucht wurden.

Der Dienstleister Flightright hatte in Deutschland für eine Passagierin auf 600 Euro Ausgleichszahlung geklagt. Die Frau war in Stuttgart losgeflogen und nach mehrmaligem Umsteigen mit mehr als vier Stunden Verspätung an ihrem Ziel Kansas City angekommen. Sie hatte für die gesamte Verbindung ein einheitliches Ticket in einem Reisebüro gekauft. Der Bundesgerichtshof hatte den Europäischen Gerichtshof um Klärung gebeten.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.