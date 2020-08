Die Gießener Frauenärztin Kristina Hänel hat einen Zivilprozess gegen einen radikalen Abtreibungsgegner gewonnen.

Das Landgericht Hamburg untersagte dem Betreiber einer einschlägigen Internetseite, bei Äußerungen über Hänel Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust gleichzusetzen. Die 64 Jahre alte Ärztin hatte Unterlassungsklage eingereicht.



Laut dem Urteil muss die Klägerin es nicht hinnehmen, mit Wachmannschaften und Ärzten in den Konzentrationslagern der Nazis verglichen und mit dem Ausdruck "entartet" belegt zu werden. Der Seitenbetreiber habe zudem eine Entschädigung in Höhe von 6.000 Euro zu zahlen. Gegen das Urteil kann er innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen.



Hänel ist im Zusammenhanb mit der Debatte über das so genannte Werbeverbot für Abtreibungen bundesweit bekannt geworden.