Ein Gericht im US-Bundesstaat Texas hat den Medienkonzern Apple zur Zahlung einer Strafe von gut einer halben Milliarde Dollar verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Apple systematisch 4G-Patente für das iPhone und andere Geräte von anderen Unternehmen verletzt hat. Die Geldstrafe könnte auch noch höher ausfallen: Die Geschworenen sind der Überzeugung, dass Apple die Patente bewusst verletzt hat. Damit kann das Gericht die Summe verdreifachen. Der Konzern kündigte an, in Berufung zu gehen.