In einem Streit um Patente hat ein US-Gericht den Medienkonzern Apple zur Zahlung einer Strafe von gut einer halben Milliarde Dollar verurteilt.

Das Gericht im Bundesstaat Texas sah es als erwiesen an, dass Apple für das iPhone und andere Geräte systematisch 4G-Patente von anderen Unternehmen verletzt hat. Die Geldstrafe könnte auch noch höher ausfallen, wenn der Richter der Einschätzung der Geschworenen folgt, dass die Patentverletzungen bewusst geschahen. Apple kritisierte die Klage als innovationsfeindlich und kündigte an, in Berufung zu gehen.