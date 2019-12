Sogenannte Crowdworker sind bei der Internetplattform, die ihnen Aufträge vermittelt, nicht angestellt.

Das hat das Landesarbeitsgericht in München entschieden. Es wies damit die Klage eines Mannes ab, der sich als Angestellter der Internetfirma sah, über die er Aufträge erhielt. Das Unternehmen hielt dagegen, der Kläger sei selbstständig.



Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles wurde die Revision zum Bundesarbeitsgericht in Erfurt zugelassen.



"Crowdworker" bieten ihre Dienste über das Internet an. Sie arbeiten über Apps oder Internetplattformen und konkurrieren im Netz um Aufträge.