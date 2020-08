Ein Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans - PKK - ist in Koblenz zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Das rheinland-pfälzische Oberlandesgericht sah es als erwiesen an, dass der 60-Jährige den PKK-Bezirk Mainz leitete und in dieser Funktion Veranstaltungen organisierte und Spenden einsammelte. Er soll insgesamt mehr als 220.000 Euro an die Partei weitergeleitet haben. Der Angeklagte betonte dagegen, sich stets nur legal für die Belange der Kurden eingesetzt zu haben. Laut dem Oberlandesgericht saß der Angeklagte in der Türkei früher mehrfach wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation in Haft und wurde zudem gefoltert.



Die PKK wird in Deutschland als ausländische Terrororganisation geführt und ist verboten.