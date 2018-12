Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Griechenland verurteilt - wegen der Anwendung des islamischen Rechts der Scharia in einer Erbstreitigkeit.

Im Nordosten Griechenlands, in der Region West-Thrakien, wird die Scharia unter Einschränkungen angewendet. Im vorliegenden Fall beschwerte sich eine griechische Witwe, die eigentlich den gesamten Besitz ihres Mann erben sollte. Die Schwestern des Mannes fochten das Testament an und argumentierten, ihr Bruder gehöre einer muslimischen Minderheit an. Daraufhin urteilten die Gerichte, dass das islamische Recht gelte. In der Folge verlor die Witwe drei Viertel des Erbes.



Der Gerichtshof für Menschenrechte urteilte nun, der griechische Staat habe mit der Anwendung der Scharia das Diskriminierungsverbot verletzt. Die unterschiedliche Behandlung von Menschen verschiedenen Glaubens in Erbfragen sei nicht objektiv und vernünftig gerechtfertig worden.



AZ. ECHR 440 (2018)