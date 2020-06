Für den Angriff auf eine Moschee hat ein Gericht in Norwegen ein Urteil gefällt.

Der Verurteilte wird wegen Terrorismus und Mordes für 21 Jahre in Sicherungsverwahrung genommen. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigerin des Mannes hatte auf Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit plädiert.



Der 22-jährige Mann hatte im August vergangenen Jahres eine Moschee in der Nähe von Oslo angegriffen. Er war mit mehreren Schusswaffen in die Moschee eingedrungen, konnte aber überwältigt und festgenommen werden, ohne jemanden schwerer zu verletzen. Die Polizei fand später die Leiche seiner 17-jährigen Schwester in seiner Wohnung. Der Mann gestand, seine Schwester erschossen zu haben. Vor Gericht äußerte er mehrmals rechtsradikale und islamfeindliche Ansichten.