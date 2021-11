Eine Kita darf eine Betreuung verweigern, wenn der verpflichtende Nachweis einer Masernschutzimpfung oder ein ausreichender Unverträglichkeitsnachweis für das Kind fehlt.

Das entschied das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht per Eilbeschluss. Es gab einer Kita in Erkelenz recht, die die Betreuung eines Kindes abgelehnt hatte. Das von den Eltern vorgelegte Attest eines Arztes über eine Unverträglichkeit der Impfung wurde vom Gericht aufgrund erheblicher Zweifel am Beweiswert nicht anerkannt. Das Attest sei lediglich auf Grundlage der Eltern-Angaben und nicht anhand medizinischer Tests ausgestellt worden. Die Entscheidung kann nicht angefochten werden.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.