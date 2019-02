Ein katholisches Krankenhaus darf einen Chefarzt nicht entlassen, weil er nach seiner Scheidung erneut geheiratet hat.

Die Kündigung sei unwirksam, entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Zur Begründung hieß es, der katholische Arzt sei gegenüber nicht-katholischen Kollegen unzulässig benachteiligt worden. Es habe keine kündigungs-relevante Dienstverletzung vorgelegen. Das Gericht wies damit die Revisionsklage eines Krankenhausträgers unter Berufung auf das Europarecht zurück.

Rechtsstreit dauert bereits zehn Jahre

Der Kläger hatte nach einer Scheidung zum zweiten Mal standesamtlich geheiratet. Sein Arbeitgeber - ein katholisches Krankenhaus in Düsseldorf - sah darin einen Verstoß gegen die katholische Glaubens- und Sittenlehre und somit gegen seine Loyalitätspflichten.



Das Erzbistum Köln kündigte in einer ersten Reaktion eine Prüfung des Urteils an. Pressesprecher Heckeley wies darauf hin, dass die katholische Kirche inzwischen ihr Arbeitsrecht liberalisiert habe.



Der Rechtsstreit dauerte zehn Jahre und führte in unterschiedlichen Instanzen zu unterschiedlichen Urteilen. Zuletzt hatte der Europäische Gerichtshof betont, entscheidend sei die Frage, ob die Religion bei der konkreten Tätigkeit eine wesentliche Anforderung sei.