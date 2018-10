Der Stadt Mainz drohen ab dem kommenden Jahr Diesel-Fahrverbote in der Innenstadt.

Nach einer Reihe von ähnlichen Urteilen entschied das Verwaltungsgericht der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, dass Mainz einen neuen Luftreinhalteplan vorbereiten muss. Darin müssen bis zum 1. April entsprechende Verbote eingearbeitet werden. Diese greifen jedoch nur, wenn der Grenzwert der Luftverschmutzung im ersten Halbjahr 2019 überschritten wird. Ob die Fahrverbote für einzelne Straßen oder eine Zone gelten sollen, ließ das Gericht offen.



Geklagt hatte, wie bereits in anderen Städten, die Deutsche Umwelthilfe. Geschäftsführer Resch zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Es sei ein Weckruf für langjährig untätige Politiker und ein Signal an die Bundesregierung. Ob Mainz Berufung einlegt, will die Stadt noch prüfen.