Der Ölkonzern Shell ist von einem niederländischen Gericht zu einer Reduzierung seines CO2-Ausstoßes verpflichtet worden.

Die Richter in Den Haag entschieden, dass Shell seine Kohlendioxid-Emissionen bis Ende 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 verringern müsse. Das gelte für die eigenen Unternehmen ebenso wie für Zulieferer und Endabnehmer. Geklagt hatten sieben Organisationen und mehr als 17.000 Bürger, die von Shell einen stärkeren Einsatz gegen den Klimawandel gefordert hatten. Der Konzern mit Hauptsitz in Den Haag verursacht nach Schätzungen der Organisation "Friends of the Earth", die den Prozess initiierte, rund neun Mal mehr CO2 als die Niederlande. Das Bündnis argumentierte, dass der Konzern nichts gegen die dadurch verursachte Erderwärmung unternommen habe, obwohl er seit 60 Jahren von den schädlichen Folgen des Öl- und Gasverbrauchs gewusst habe. Die Klagen der Einzelpersonen wies das Gericht zwar ab, es gab den Organisationen, die das Gemeinschaftsinteresse vertraten, jedoch recht.



Den Klägern zufolge handelt es sich um das erste Verfahren, bei dem ein internationaler Konzern von einem Gericht zu einer Änderung seiner Klimapolitik aufgerufen wurde.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.