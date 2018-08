In Österreich bringt die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Innenminister Kickl von der FPÖ in Bedrängnis.

Das Oberlandesgericht in Wien entschied, dass die Aktion wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs weitgehend unverhältnismäßig war. Vermutete Beweismittel hätte man auch einfach durch Amtshilfe beschaffen können. Bei den Hausdurchsuchungen im Februar waren große Datenmengen sichergestellt worden. Mehrere Mitarbeiter des Nachrichtendienstes stehen im Verdacht, sensible Informationen rechtswidrig nicht gelöscht zu haben. Die Oppositionsparteien SPÖ und Grüne forderten den Rücktritt von Kickl. Sie vermuten als Grund der Vorgänge, dass die FPÖ Druck auf die Behörde ausüben und sich mehr Einfluss in der österreichischen Regierung sichern will.