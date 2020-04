Soziale Netzwerke dürfen laut einem Gerichtsurteil Hassrede-Beiträge löschen und die Profile der betreffenden Nutzer vorübergehend sperren.

Wie ein Sprecher des Landgerichts in Koblenz mitteilte, haben Menschen, die sich in sozialen Medien hasserfüllt über andere äußern, keinen Anspruch darauf, dass ihre Seiten wieder freigeschaltet werden. Eine entsprechende Klage eines Nutzers wies das Gericht in einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung ab. Der Kläger hatte zwei Beiträge erstellt, in denen gegen Menschen mit Migrationshintergrund gehetzt wurde. Das soziale Netzwerk entfernte diese Veröffentlichungenund sperrte es das Konto für bestimmte Funktionen.



(AZ: 9 O 239/18)