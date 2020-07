Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Staatsanwaltschaft in New York Einsicht in Steuererklärungen von Präsident Trump erlaubt. Dabei geht es um Dokumente seines längjährigen Steuerberaters Mazars. Zur Begründung erklärte der Supreme Court, der Präsident genieße keine absolute Immunität.

Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft wird der Kongress allerdings vorerst keinen Einblick in die angeforderten Dokumente bekommen. Hier verwies der Gerichtshof den Rechtsstreit zurück an ein Gericht unterer Instanz. Mehrere Ausschüsse des von den oppositionellen Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses hatten unter anderem von der Deutschen Bank Finanzunterlagen zu Trump angefordert.



Hintergrund sind Ermittlungen um eine mutmaßliche Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die nach eigenen Angaben vor Jahren eine Affäre mit Trump hatte. Außerdem geht es um die früheren Geschäftsbeziehungen Trumps zu Russland. Die demokratische Politikerin Harris nannte das heutige Urteil einen großen Sieg. Niemand stehe über dem Gesetz - auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten. Trump selbst sprach von politischer Verfolgung.