Der Verfassungsschutz muss einem Journalisten Fragen über die Vernichtung von Akten im Zusammenhang mit der rechtsextremen Terrorzelle NSU beantworten.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster gab in einem Berufungsverfahren einem Journalisten recht, der gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz geklagt hatte. Er hatte von der Behörde Auskunft über das Disziplinarverfahren gegen einen Mitarbeiter verlangt, der die Vernichtung von Akten über V-Leute in der rechten Szene angeordnet hatte. Außerdem fordert der Kläger Informationen zu den Ermittlungsergebnissen.



Zur Begründung hieß es, das Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiege das Persönlichkeitsinteresse des Beamten und das Vertraulichkeitsinteresse des Verfassungsschutzes.



Aktenzeichen: 15 A3070/15