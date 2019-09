Mit Erleichterung hat die Kölner Oberbürgermeisterin Reker auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts reagiert, wonach ein großflächiges Diesel-Fahrverbot in der Stadt nicht zwingend erforderlich ist.

Gleichzeitig räumte sie ein, dass auch streckenbezogene Fahrverbote erhebliche Einschränkungen bedeuteten. Das Gericht in Münster hatte entschieden, dass eine Fahrverbotszone in Köln zur Einhaltung der Grenzwerte nicht unbedingt nötig ist. Allerdings müssen Dieselfahrverbote für vier besonders stark belastete Straßen in den Luft-Reinhalteplan aufgenommen werden. Nach Ansicht des Gerichts könnte das unter Umständen ausreichen, um die Grenzwerte zumindest im Jahr 2020 einzuhalten.



Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Bundesgeschäftsführer Resch lobte die verhängten Fahrverbote für Köln und sprach von einem "guten Tag für saubere Luft". Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, betonte, es gebe keinen Grund zur Entwarnung. Die Stickoxid-Grenzwerte einzuhalten, bleibe in vielen Städten eine erhebliche Herausforderung.