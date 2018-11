Der frühere bosnische Militärkommandeur Oric ist ein weiteres Mal vom Vorwurf des mehrfachen Mordes im Balkankrieg freigesprochen worden.

Nach dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag 2008 und einem bosnischen Gericht 2017 entschied nun auch ein Berufungsgericht in Sarajevo entsprechend.



Oric war zur Last gelegt worden, in Dörfern nahe Srebrenica drei serbische Kriegsgefangene getötet zu haben. Die Berufungsrichter sagten, die Anklage habe keine ausreichenden Beweise dafür vorgelegt.