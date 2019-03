Der AfD-Vorsitzende Meuthen hat das Gerichtsurteil begrüßt, wonach seine Partei nicht öffentlich als Prüffall für den Verfassungsschutz bezeichnet werden darf.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte Meuthen, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln zeige, dass der Rechtsstaat doch noch funktioniere. Die AfD sehe sich in ihrer Position bestätigt, dass das Verhalten von Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang, der den Prüffall auf einer Pressekonferenz quasi ausgerufen habe, nicht rechtmäßig gewesen sei. Haldenwang habe mit diesem Verhalten seine Kompetenzen überschritten.



Meuthen, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl im Mai ist, bekräftigte zudem die Forderung der AfD nach einer Abschaffung des Europäischen Parlaments. Dort werde eine Pseudodemokratie gelebt, unter anderem, weil die Stimmen der Abgeordneten aus kleinen Ländern zu stark ins Gewicht fielen. So vertrete er als deutscher Abgeordneter etwa 828.000 Bürger und damit etwa zehn Mal so viele wie ein Luxemburger Parlamentarier. Außerdem entpuppe sich das EU-Parlament immer wieder als verlängerter Arm der EU-Kommission, so der AfD-Vorsitzende.



Das Interview der Woche wird am Sonntag ab 11.05 Uhr ausgestrahlt.