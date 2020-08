Das Hamburger Landgericht hat Vergleiche zwischen legalen Abtreibungen und dem Holocaust für unzulässig erklärt.

Damit hatte eine Klage der Gießener Ärztin Kristina Hänel gegen den Betreiber der Website "babycaust.de" Erfolg. Sie wird von einem Aktivisten betrieben, der sich vehement gegen Abtreibungen einsetzt.



In dem Hamburger Zivilprozess wird das Urteil zwar erst am Montag verkündet. Aber bereits am Freitag kündigte das Gericht an, der Klage in wesentlichen Punkten stattzugeben. Der Betreiber der Internetseite "babycaust.de" werde zur Unterlassung solcher Aussagen verurteilt, in denen er Schwangerschaftsabbruch mit dem Holocaust gleichsetzt und die zugleich auf die Person Hänels bezogen sind. Die Ärztin war als "Entartete" diffamiert worden, sie habe mit Abtreibungen das "Tor von Auschwitz" aufgestoßen. Hinnehmen müsse Hänel als Meinungsäußerung allerdings Aussagen, dass an "ihren Händen Blut klebt" und Abtreibung ein "verabscheuungswürdiges Verbrechen" sei.



Der Website-Betreiber Klaus Günter Annen hatte in der Vergangenheit mehrere hundert Strafanzeigen nach Paragraf 219a gegen Ärzte gestellt, weil sie auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informierten. Auf "babycaust.de" hat er eine Liste mit 1.200 Abtreibungsärzten und -kliniken gestellt. Abtreibung, so heißt es dort, sei eine Steigerungsform der NS-Verbrechen.

Hänel über die Belastung durch Hassbotschaften

Die Ärztin machte im Prozess die hohe Belastung durch die Aktivitäten Annens deutlich. Ihre Enkel und ihre jungen Patientinnen würden in den Medien lesen, dass sie eine "Kindstöterin" sei. Hassbotschaften könnten auch zu tätlichen Angriffen führen. Sie kenne persönlich einen Kollegen aus den USA, dessen Praxiskollege ermordet worden sei.



Nach der Verhandlung äußerte sich Hänel erleichtert, dass Holocaust-Vergleiche künftig unzulässig sind. Susanne Kondoch-Klockow vom Auschwitz-Komitee sagte vor der Verhandlung, der Vergleich mit Abtreibungen verhöhne die Opfer des Holocaust.



Hänel war in der Vergangenheit wegen Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft nach Paragraf 219a Strafgesetzbuch angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

