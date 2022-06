Wie hier bei der ersten, zeichnet sich auch bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. (dpa-news /AP/Jean-Francois Badias)

Laut dem Innenministerium in Paris lag die Beteiligung bis 17 Uhr bei knapp über 38 Prozent. In der ersten Runde hatte sie um diese Zeit bei 39,4 Prozent gelegen. Die meisten Wahllokale schlossen um 18 Uhr, in Großstädten sind sie noch bis 20 Uhr geöffnet. Anschließend sollen erste Prognosen veröffentlicht werden.

Umfragen zufolge könnte das Parteienbündnis von Präsident Macron seine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung verlieren. In diesem Fall würde es für Macron schwerer werden, Gesetze durchzubringen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.